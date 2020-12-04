Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении в ближайшие дни
4 декабря 2020, 09:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пятницу предупредил москвичей и гостей города о том, что в ближайшие дни атмосферное давление в столице будет значительно превышать норму.
Вильфанд заявил, что в Москву пришла зимняя погода, однако до следующей недели снега в городе не будет. Метеоролог заметил, что к настоящему моменту мощный антициклон захватил центр Европейской части России, также западную и восточную части страны, что повлекло за собой погоду с высоким давлением – на 20 мм ртутного столба выше нормы.
По словам ученого, антициклон, о котором идет речь, очень устойчивый, вследствие чего морозная погода останется в столице до конца недели.
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