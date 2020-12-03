Евгений Тишковец сообщил: москвичей ждет «марсианская» погода
3 декабря 2020, 16:41[ «Аргументы Недели» ]
В московском регионе на следующей неделе ожидается холодная "марсианская" погода без снега и до –14 градусов ночью. Такой прогноз сегодня сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, дневная температура составит минус 3-8 градусов.
Тишковец сообщил, что на погоду будет оказывать влияние Сибирский антициклон, осадков не предвидится. Ожидается, по его словам, "преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами «марсианская» погода". Это редкость для декабря.
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