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Евгений Тишковец сообщил: москвичей ждет «марсианская» погода

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Тишковец сообщил: москвичей ждет «марсианская» погода
Солнечная погода, фото: istockphoto.com

В московском регионе на следующей неделе ожидается холодная "марсианская" погода без снега и до –14 градусов ночью. Такой прогноз сегодня сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, дневная температура составит минус 3-8 градусов.

Тишковец сообщил, что на погоду будет оказывать влияние Сибирский антициклон, осадков не предвидится. Ожидается, по его словам, "преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами «марсианская» погода". Это редкость для декабря.

НС

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