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В России число закрытых на карантин школ выросло до 72

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России число закрытых на карантин школ выросло до 72
Фото: сайт Минпросвещения РФ

Число ушедших на карантин из-за коронавируса школ в России увеличилось до 72.

По данным Минпросвещения РФ, за сутки число средних учебных заведений, закрывшихся на карантин, выросло на 10. В ведомстве отметили, что в этих школах в 28 регионах страны «сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией».

Число закрытых школ составляет 0,18% от всех школ в стране, среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1% от общего количества.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку.

ДВа

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