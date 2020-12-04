В России число закрытых на карантин школ выросло до 72
4 декабря 2020, 09:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Число ушедших на карантин из-за коронавируса школ в России увеличилось до 72.
По данным Минпросвещения РФ, за сутки число средних учебных заведений, закрывшихся на карантин, выросло на 10. В ведомстве отметили, что в этих школах в 28 регионах страны «сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией».
Число закрытых школ составляет 0,18% от всех школ в стране, среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1% от общего количества.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.