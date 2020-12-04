В России число закрытых на карантин школ выросло до 72

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Число ушедших на карантин из-за коронавируса школ в России увеличилось до 72.

По данным Минпросвещения РФ, за сутки число средних учебных заведений, закрывшихся на карантин, выросло на 10. В ведомстве отметили, что в этих школах в 28 регионах страны «сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией».

Число закрытых школ составляет 0,18% от всех школ в стране, среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1% от общего количества.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку.