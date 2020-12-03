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Михаил Ширвиндт заявил, что его заболевшие COVID-19 родители идут на поправку

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Михаил Ширвиндт заявил, что его заболевшие COVID-19 родители идут на поправку
Александр Ширвиндт, Anatoly Lomohov/Russian Look

Сын актера и художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта Михаил рассказал о состоянии своих родителей, которые ранее были госпитализированы с коронавирусом нового типа.

Михаил Ширвиндт сообщил, что в настоящий момент его мама и папа идут на поправку. Предполагается, что уже в грядущие выходные они отправятся домой.

Ранее стало известно, что худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга были доставлены в больницу с коронавирусной инфекцией. Подчеркивалось, что у артиста заболевание протекает в легкой форме, а у жены – бессимптомно.

ЕТ

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