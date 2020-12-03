Медведев заявил о необходимости прогнозировать межнациональные конфликты
3 декабря 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо наладить систему прогнозирования в регионах страны конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве.
Говоря о ситуации в сфере миграции, Медведев отметил, что «гости нашей страны не всегда с уважением относятся к принятым у нас порядкам, к принятым традициям». По его словам, это нередко служит причиной межнациональных столкновений, в основном, на бытовой почве.
Запред Совбеза подчеркнул, что зачастую видно невооруженным взглядом как тот или иной клубок противоречий нарастает или вызревает, поэтому «это поддается прогнозированию и этим надо заниматься».
Ранее Медведев не подтвердил информацию о росте преступности во время пандемии.
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