Медведев заявил о необходимости прогнозировать межнациональные конфликты

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3 декабря 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев. Фото: сайт ЕР

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо наладить систему прогнозирования в регионах страны конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве.

Говоря о ситуации в сфере миграции, Медведев отметил, что «гости нашей страны не всегда с уважением относятся к принятым у нас порядкам, к принятым традициям». По его словам, это нередко служит причиной межнациональных столкновений, в основном, на бытовой почве.

Запред Совбеза подчеркнул, что зачастую видно невооруженным взглядом как тот или иной клубок противоречий нарастает или вызревает, поэтому «это поддается прогнозированию и этим надо заниматься».

Ранее Медведев не подтвердил информацию о росте преступности во время пандемии.