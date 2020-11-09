Медведев не подтвердил информацию о росте преступности во время пандемии
9 ноября 2020, 17:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что показатели уровня преступности в стране на фоне коронавируса сопоставимы с предыдущим годом.
Таким образом, замсекретаря Совбеза опроверг разговоры о том, что на фоне пандемии в России произошел всплеск преступности. Медведев отметил, что число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть более 1,5 миллиона.
«Разговоры о всплесках каких-то там избыточных, флуктуациях, движениях, они не подтверждаются», - сказал он на совещании, где разбирались тенденции криминогенной обстановки в РФ.
Ранее Медведев призвал «Единую Россию» «не борзеть».
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