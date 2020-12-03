В Совфеде сообщили, что 86 сенаторов изъявили готовность привиться от коронавируса
3 декабря 2020, 15:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Совете Федерации приступили к организованной вакцинация сенаторов от коронавируса.
По словам председатель комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко, у сенаторов есть возможность сделать прививку как «Спутником V», так и «ЭпиВакКороной».
Он также сообщил, что вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках неподалеку от здания Совфеда.
«Желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов, ряд из них имеют противопоказания: некоторые старше 65 лет или имеют хронические заболевания. В этом случае от них требуется письменное заявление», – добавил сенатор.
Накануне президент России Владимир Путин поручил приступать к вакцинации от коронавируса на следующей неделе.
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