В Совфеде сообщили, что 86 сенаторов изъявили готовность привиться от коронавируса

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3 декабря 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Здание Совета Федерации. Фото: сайт СФ.

В Совете Федерации приступили к организованной вакцинация сенаторов от коронавируса.

По словам председатель комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко, у сенаторов есть возможность сделать прививку как «Спутником V», так и «ЭпиВакКороной».

Он также сообщил, что вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках неподалеку от здания Совфеда.

«Желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов, ряд из них имеют противопоказания: некоторые старше 65 лет или имеют хронические заболевания. В этом случае от них требуется письменное заявление», – добавил сенатор.

Накануне президент России Владимир Путин поручил приступать к вакцинации от коронавируса на следующей неделе.