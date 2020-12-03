В Госдуме анонсировали новый законопроект о защите детей

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3 декабря 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что при работе над законопроектом необходимо соблюдать баланс между поддержкой семьи и защитой ребенка.

Спикер ГД напомнил, что ранее оба законопроекта с поправками в Семейный кодекс были отозваны из Государственной Думы самими же авторами.

«Что же касается работы в будущем, ее необходимо строить, совместив и желание поддержать семью, и защиту ребенка. Нельзя разрывать – семью отдельно, ребенка отдельно», – считает председатель ГД.

Он также добавил, что будет новый законопроект, но необходимо начать с разговора с родительским и экспертным сообществом.