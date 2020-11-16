Из Госдумы отозвали законопроекты об изъятии детей из семьи

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16 ноября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Из Госдумы отозван законопроект о порядке изъятия ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а также законопроекты о реформе семейного законодательства.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что при принятии поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи. По его словам, в этом вопросе главное – не спешить.

«Необходимо обсудить всесторонне нормы законов, и сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от возникающих в жизни угроз. Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно», – сказал Володин.

По его словам, «это нужно для того, чтобы не наделать ошибок, потому что эти ошибки могут пройти по живому, по семье, и нанести вред ребенку».

Ранее в Госдуме предложили провести внеочередную индексацию маткапитала.