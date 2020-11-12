В Госдуме предлагают провести внеочередную индексацию материнского капитала
12 ноября 2020, 07:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил провести внеочередную индексацию средств маткапитала с 1 июля 2021 года на 20%.
Соответствующее письмо направлено в адрес главы Минтруда Антона Котякова. В обращении парламентарий отмечает, что, по данным Счетной палаты, в первом полугодии в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Федоров, ссылаясь на мнение экспертов, считает, что индексация маткапитала могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости в России.
Идею поддержал Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, по словам которого, «значительное повышение маткапитала будет логичным шагом, направленным на поддержку молодых семей».
Ранее в Минтруда РФ заявили, что материнский капитал планируется повышать каждый год.
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