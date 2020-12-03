Володин заявил, что бюджет-2021 остается социально ориентированным
3 декабря 2020, 14:48[ «Аргументы Недели» ]
Бюджет принят, и он социально ориентирован – 37% расходных полномочий бюджета составляют социальные расходы включая здравоохранение, образование. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что пандемия принесла проблемы в экономике, но «эти проблемы никак не скажутся на решении социальных проблем».
«Что касается стандартов жизни и решения вопросов, связанных с реализацией послания президента, где он четко обозначил приоритеты и целеполагание – здесь расходы будут выделяться в соответствии с тем планом, который был определен ранее», – сказал Володин и подчеркнул, что средства на реализацию нацпроектов будут выделяться так, как они выделялись ранее.
Ранее сообщалось, что Госдума продлила срок предоставления бюджетных кредитов регионам.
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