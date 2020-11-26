Госдума продлила срок предоставления бюджетных кредитов регионам

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении закон о бюджете. В нем, в частности, продлеваются сроки бюджетных кредитов, что позволит регионам снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики, поддержку граждан и бизнеса.

Срок продлевается с 180 до 240 дней. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, это позволит регионам снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики, поддержку граждан и бизнеса

Поправки позволят регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач.

«Кроме этого, все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов», – отметил Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о Государственном совете РФ.