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Госдума продлила срок предоставления бюджетных кредитов регионам

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума продлила срок предоставления бюджетных кредитов регионам
Фото: сайт ГД

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении закон о бюджете. В нем, в частности, продлеваются сроки бюджетных кредитов, что позволит регионам снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики, поддержку граждан и бизнеса.

Срок продлевается с 180 до 240 дней. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, это позволит регионам снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики, поддержку граждан и бизнеса

Поправки позволят регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач.

«Кроме этого, все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов», – отметил Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о Государственном совете РФ.

ДВа

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