Песков заявил, что не знает о дальнейших карьерных планах Чубайса

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3 декабря 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что увольнение Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» – это естественный ротационный процесс.

По словам официального представителя Кремля, Чубайс «достаточно давно возглавляет «Роснано», которое, в общем-то, и создавал. Поэтом, как отметил Песков, речь, скорее, идет о естественном ротационном процессе.

Он также не ответил на вопрос о дальнейших карьерных планах Чубайса, отметив, что не располагает такой информацией.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение о снятии Чубайса с поста главы «Роснано».