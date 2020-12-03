Песков заявил, что не знает о дальнейших карьерных планах Чубайса
3 декабря 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что увольнение Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» – это естественный ротационный процесс.
По словам официального представителя Кремля, Чубайс «достаточно давно возглавляет «Роснано», которое, в общем-то, и создавал. Поэтом, как отметил Песков, речь, скорее, идет о естественном ротационном процессе.
Он также не ответил на вопрос о дальнейших карьерных планах Чубайса, отметив, что не располагает такой информацией.
Ранее сообщалось, что правительство приняло решение о снятии Чубайса с поста главы «Роснано».
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