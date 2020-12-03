«Царьград»: «миллионы стариков могут пойти по миру» в России в случае увеличения минимального стажа для получения пенсии до 30 лет
3 декабря 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
В случае осуществления в Российской Федерации новой пенсионной реформы «миллионы стариков могут пойти по миру». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.
Как пишет сайт телеканала «Царьград», представители РАНХиГС предложили увеличить минимальный стаж для получения пенсии с пятнадцати до тридцати лет. В процитированной публикации отмечается, что возможная реформа «фактически гарантирует безденежье в старости миллионам людей».
Констатируется, что значительная часть россиян получает зарплату в конвертах и официально не трудоустроено, это делает невозможным выработку стажа в тридцать лет. Гражданин РФ, который не накопил необходимого стажа, вправе рассчитывать лишь на социальную пенсию, ее начинают выплачивать на пять лет позже обычной.
Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Иван Родионов высказал точку зрения, согласно которой смена министров в правительстве России не повлияет на доходы населения.
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