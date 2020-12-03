Эксперт Родионов считает, что смена министров на доходы населения не повлияет

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3 декабря 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

В России нужны фундаментальные изменения. Так профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Иван Родионов прокомментировал заявление президента России о том, что чиновникам необходимо обратить внимание на проблемы с динамикой доходов населения по всей стране.

По словам эксперта, пока Россия существует в режиме неэквивалентного обмена, когда прибыль, полученная от внушительного сырьевого и товарного экспорта со странами Запада, через наш Фонд национального благосостояния в виде инвестиций в ценные бумаги западных государств вновь отправляется на Запад же, ни о каком прогрессе речи не может быть даже теоретически.

«Ни смена министров, ни внесение поправок в Конституцию не может дать здесь никакого позитивного эффекта. Нам нужно, образно выражаясь, не молиться на ОПЕК, чтобы цены на нефть не упали, а стараться переломить ситуацию – формировать новую экономическую повестку и искать новых лидеров, способных претворить ее в жизнь. Иначе мы постоянно будем приближать наступление «черного» августа, сентября, октября, ноября и других подобных месяцев в будущем», – заявил Родионов.

Ранее Путин потребовал, чтобы чиновники обратили внимание на проблемы с доходами населения.