Власти Тамбовской области запретили проведение новогодних корпоративов

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta-mm.ru

Фото: pixabay.com

Администрация Тамбовской области внесла новые изменения в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Главное нововведение – с 20 декабря по 15 января вводится запрет на новогодние и рождественские праздники и корпоративы, а также свадьбы и поминальные обеды. Под запрет попало и выездное обслуживание при оказании услуг в сфере культурно-развлекательного досуга.

Кроме этого, в регионе продолжает сохраняться режим самоизоляции для пенсионеров, беременных и граждан, имеющих определенные заболевания. На данный момент режим продлен до 31 декабря.

Ранее российский продюсер назвал самых востребованных и высокооплачиваемых артистов на корпоративах.