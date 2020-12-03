Власти Тамбовской области запретили проведение новогодних корпоративов
3 декабря 2020, 09:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: gazeta-mm.ru
Администрация Тамбовской области внесла новые изменения в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Главное нововведение – с 20 декабря по 15 января вводится запрет на новогодние и рождественские праздники и корпоративы, а также свадьбы и поминальные обеды. Под запрет попало и выездное обслуживание при оказании услуг в сфере культурно-развлекательного досуга.
Кроме этого, в регионе продолжает сохраняться режим самоизоляции для пенсионеров, беременных и граждан, имеющих определенные заболевания. На данный момент режим продлен до 31 декабря.
Ранее российский продюсер назвал самых востребованных и высокооплачиваемых артистов на корпоративах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.