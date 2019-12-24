Российский продюсер назвал самых востребованных и высокооплачиваемых артистов на корпоративах

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24 декабря 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Российский продюсер Евгений Морозов рассказал, кто из российских артистов пользуется наибольшим спросом в период новогодних корпоративов. По его словам, пятерка самых высокооплачиваемых музыкантов почти не меняется уже десять лет.

Среди лидеров по гонорарам в праздники Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дима Билан, Леонид Агутин. Морозов отметил, что у этих артистов примерно по сто выступлений в год на частных мероприятиях.

Также Евгений подчеркнул, что труднее всего сегодня позвать певца Юрия Антонова, а среди организаций с небольшим бюджетом популярностью пользуются Владимир Кузьмин, Сосо Павлиашвили.

Рекорсменом по заработкам в Новый год является поющий ведущий Николай Басков, который берет за свои выступления 80 тысяч евро. Это и ведение мероприятия, и пение.

В последние годы количество новогодних корпоративов сократилось, однако они стали стоить дороже.