В Казахстане за сутки выявили 769 новых случаев заболевания коронавирусом

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3 декабря 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Казахстане за сутки выявили 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за период пандемии коронавируса нового типа в Казахстане выявлено 133 887 заразившихся ковидом.

По данным межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве Казахстана, в стране за все время пандемии COVID-19 умерли 2049 человек, у которых был выявлен вирус. Выздоровели в стране более 118 тысяч пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ранее сообщил, что в стране готовятся к производству российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сейчас идёт поиск производственной площадки.