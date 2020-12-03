Названы симптомы, которые могут появиться у человека после вакцинации от коронавируса COVID-19

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3 декабря 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

После прививки зарегистрированной российской вакциной "Спутник V" у человека могут появиться жар, озноб, слабость, тошнота. Такие симптомы недомогания могут возникнуть примерно у каждого десятого пациента, который делает прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована первой в мире. Памятки с рекомендациями выдают людям, поставившим вакцину.

У 1,5% людей может ощущаться заложенность носа, першение в горле. Судя по тексту памятки, в большинстве случаев вакцина "Спутник V" переносится хорошо. Но у каждого человека - своя индивидуальная реакция организма. И в этом нет ничего страшного. Это один из признаков формирования иммунитета. Тем, у кого появляется слабость, недомогание, общая усталость и тошнота, рекомендуется снизить физическую нагрузку, отдохнуть.

У 5,7% пациентов может появляться ломота в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головная боль или повышение температуры более 37 градусов.

При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача.

У 4,7% привившихся наблюдается боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Для уменьшения отека можно принять антигистаминные препараты. Почувствовать заложенность носа, насморк или першение в горле могут 1,5% вакцинируемых. Им рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи. У менее чем одного процента пациентов может участиться пульс или повыситься давление.

Постпредство России при ООН и Министерство здравоохранения 2 декабря провели презентацию вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" на полях специальной сессии ГА ООН.