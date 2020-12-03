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Постпред Крыма при президенте РФ объяснил, зачем Турции «украинский» полуостров

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Постпред Крыма при президенте РФ объяснил, зачем Турции «украинский» полуостров
Ялта. Фото: pixabay.com

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов считает, что Турция не признает российский статус Крыма, поскольку ей выгоднее, чтобы полуостров оказался в «разваливающейся Украине».

По его словам, для Турции таким образом открываются перспективы «последующего получения территориальных приобретений». В этой связи Мурадов напомнил древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает.

«Радует лишь то, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией, являющейся колыбелью, в том числе и тюркских народов», – отметил Мурадов.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Чавушоглу поддержал инициативу Украины по «крымской платформе».

ДВа

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