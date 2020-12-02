На Ставрополье статус 31 декабря определят местные жители

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2 декабря 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил голосование среди жителей по поводу того, делать ли 31 декабря выходным днем.

Голосование началось в аккаунте губернатора в Инстаграме. На Ставрополье это становится традицией – в прошлом году статус последнего дня года также определялся голосованием и в итоге 31 декабря ставропольчане отдыхали.

«Считаю, будет правильно вновь принять это решение: поддерживаете ли вы такую инициативу?», - написал Владимиров в своем аккаунте.

Ранее сообщалось, что Власти Белгородской области решили сделать 31 декабря выходным днем.