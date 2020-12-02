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Автоэксперт Кадаков оценил идею допуска к экзамену на водительские права с 16 лет

, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Автоэксперт Кадаков оценил идею допуска к экзамену на водительские права с 16 лет
коробка переключения передач, pixabay.com

Главный редактор журнала "За рулем" автоэксперт Максим Кадаков в среду, 2 декабря, прокомментировал информацию о том, что в России могут позволить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.

Автоэксперт полагает, что подобное предложение будет пользоваться спросом, поскольку интерес к автомобилям и получению прав в стране пока не угасает.

Максим Кадаков в беседе с RT обратил внимание на то, что в настоящий момент в России обучаться для получения удостоверения в автошколе можно с 16 лет, сдавать экзамен с 17 лет, а вот сесть за руль позволяется только с совершеннолетия. Кроме того, получить права на мотоциклы небольшой мощности также можно с 16 лет, а вот на мощный мотоцикл – только с 18 лет. 

Напомним, согласно ранее опубликованному проекту нового административного регламента МВД, в РФ могут позволить сдавать экзамен на права с 16 лет.

ЕТ

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