Автоэксперт Похмелкин поддержал идею о внесении корректировок в теоретическую часть экзамена на права

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30 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

коробка переключения передач, pixabay.com

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил возможные изменения в теоретической части экзамена ГИБДД на получение водительских прав, связанные со статистикой аварий.

Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД Николай Шеюхин заявил, что в ведомстве в настоящий момент рассматриваются варианты переработки экзаменационных билетов на получение водительских прав с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП.

Виктор Похмелкин в беседе с RT заявил, что изменения в теоретической части экзамена приведут к расширению учебной программы в автошколах. Председатель Движения автомобилистов России не видит ничего плохого в том, что будущим водителям будут рассказывать о ключевых причинах и очагах аварийности.

Специалист, однако, подчеркнул, что для определения объективности оценки предлагаемых корректировок важно узнать, как новые данные будут интегрироваться в учебную программу, а также, как будет обеспечиваться контроль над их усвоением.