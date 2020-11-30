В Москве один человек погиб при ДТП с фурой

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30 ноября 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ночь на понедельник, 30 ноября, легковой автомобиль врезался в припаркованную фуру на Симферопольском шоссе в Москве. В результате аварии один человек погиб, а еще двое получили травмы.



ДТП произошло по адресу: Симферопольское шоссе, дом 12. Легковушка врезалась в припаркованную на обочине фуру, вследствие чего был зафиксирован разлив топлива, а пассажиры легковой машины оказались зажаты в салоне.

Один пострадавший погиб на месте, второй был передан врачам скорой помощи, а третий от госпитализации отказался. Последствия аварии устранили пожарные и спасатели в кратчайшие сроки. Движение транспорта было оперативно восстановлено.