В Татарстане женщина на внедорожнике попала под колеса автовоза

В Татарстане на трассе Елабуга - Ижевск женщина на внедорожнике вылетела на встречную полосу и врезалась в автовоз. Инцидент произошел в субботу, 28 ноября.
В источнике говорится, что «Фольксваген» вылетел на встречную полосу и врезался в автовоз - фуру, перевозящую другие автомобили. В результате столкновения женщина оказалась зажатой в машине и не могла самостоятельно выбраться. Ее извлекли сотрудники спасательного отряда и помогли госпитализировать. Медики диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра. Также с ней в машине находился 12-летний мальчик, он не пострадал.
Сама водитель родом из Кировской области. Она пояснила, что у нее лопнуло колесо и ее выбросило на встречку.
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