Турчак заявил, что Центры управления регионом позволят оперативно решать проблемы жителей

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2 декабря 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Турчак. Фото: сайт СФ

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации готов предоставлять регионам лучшие практики по цифровизации государственных процессов и работы Центров управления регионом (ЦУР). Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента РФ Андрей Турчак.

Он отметил, что с помощью ЦУР можно более оперативно выявлять и решать проблемы жителей. По его словам, региональные власти смогут прогнозировать и устранять проблемы в городском хозяйстве, ЖКХ, других важнейших системах.

«Но главное здесь – наладить прямой канал общения с жителями. Чтобы это был действительно рабочий и живой инструмент, а не выполнение поручения ради «галочки», – отметил вице-спикер Совфеда.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что главам регионов следует более решительно принимать ограничительные меры.