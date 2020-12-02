Турчак заявил, что Центры управления регионом позволят оперативно решать проблемы жителей
2 декабря 2020, 20:35[ «Аргументы Недели» ]
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации готов предоставлять регионам лучшие практики по цифровизации государственных процессов и работы Центров управления регионом (ЦУР). Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента РФ Андрей Турчак.
Он отметил, что с помощью ЦУР можно более оперативно выявлять и решать проблемы жителей. По его словам, региональные власти смогут прогнозировать и устранять проблемы в городском хозяйстве, ЖКХ, других важнейших системах.
«Но главное здесь – наладить прямой канал общения с жителями. Чтобы это был действительно рабочий и живой инструмент, а не выполнение поручения ради «галочки», – отметил вице-спикер Совфеда.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что главам регионов следует более решительно принимать ограничительные меры.
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