В России могут ввести налог на криптовалюту

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2 декабря 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуму внесен законопроект о налоге на криптовалют. Автором законопроекта выступило правительство РФ.

В пояснительной записке к документу говорится, что масштабное распространение технологии «блокчейн» и расширение числа экономических субъектов, использующих криптовалюту, в том числе с целью получения доходов, требует законодательной определенности в части ее налогообложения.

Авторы законопроекта указывают, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.

Внесенный правительством документ вводит обязанность подавать декларацию, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Минюсте раскритиковали законопроект о запрете криптовалюты.