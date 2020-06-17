В Минюсте раскритиковали законопроект о запрете криптовалюты

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17 июня 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Криптовалюта. Фото: pixabay.com

Минюст раскритиковал законопроект о цифровых активах, поскольку он создает неопределенность в отношении продажи криптовалют в рамках исполнительного производства.

Замминистра юстиции РФ Денис Новак пояснил, что покупка нового вида активов запрещается, поэтому судебные приставы, в случае ареста криптовалют, не смогут их реализовать. Таким образом, принятие документа в текущей редакции создаст трудности с его выполнением не только для службы судебных приставов, но и для других ведомств.

Новак предложил определить госорган, через который обладатели цифровых активов смогут продавать их за границей, потому что у российских приставов нет необходимого опыта для осуществления таких операций.