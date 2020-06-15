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Криптовалюта может уничтожить банки и превосходство доллара

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Криптовалюта может уничтожить банки и превосходство доллара
Фото: соцсети

В Филадельфии пришли к выводу, что создание суверенных криптовалют под началом центральных банков несет в себе угрозу всей банковской системе.

В свое время приверженцы новых технологий настаивали на том, что частные виртуальные валюты произведут переворот: они заменят собой деньги, на смену традиционным договорам придут машинные «умные контракты», а кредитование будет существовать по принципу peer-to-peer. Необходимость в посреднике в лице государства или банковского сектора исчезнет. Обвал биткоина, неудачи с ICO ряда других криптовалют заставили в этом усомниться. Все большее число потенциальных инвесторов приходит к пониманию, что частные криптовалюты, скорее всего, останутся нишевым продуктом, который не сможет заменить традиционную финансовую систему.

Угроза, как считают эксперты, затаилась в другом. В последнее время государства перешли от отрицания блокчейна и криптовалют к их принятию. Все крупные страны занялись изучением соответствующих технологий. Правительства и центробанки хотят навсегда закрыть тему физической наличности, поскольку такой формат требует немалых усилий по производству, контролю, борьбе с подделками, а также позволяет существовать теневой экономике. Если криптовалюта эмитирована ЦБ, то она должна достаточно эффективно защищать налоговую систему от ухода в офшоры и кардинально усложнить возможность отмывания денег.

При нынешних деньгах, Центробанк той или иной страны является фактически только арбитром и регулятором. В случае создания рабочей централизованной криптовалюты он становится полноценным игроком системы.

В истории такое уже было. К примеру, Банк Англии, считающийся старейшим ЦБ мира (основан в 1694 году), был частной организацией и свободно конкурировал с остальными банками страны, принимал депозиты и кредитовал коммерческие предприятия на общих условиях. Аналогичный режим существовал в Первом и Втором Банках США, предтечах Федеральной резервной системы. В XX веке, по мере распространения системы частичного банковского резервирования, центробанки стали превращаться в кредиторов последней надежды, задачей которых было поддержание финансовой и макроэкономической стабильности. Их функции были урезаны до эмиссии и надзора.

Теперь же благодаря широкополосному интернету, Центробанку для прямой работы с клиентами не потребуется создание многочисленных офисов по всей территории (от них тем временем постепенно отказываются и традиционные коммерческие банки). Регулятор-эмитент получит возможность работать с потребителем - как с частным лицом, так и с организацией - напрямую. Цифровая валюта будет эмитироваться на счет гражданина или организации в надежной блокчейновой системе, защищенной от воровства. Потребность в посреднике, через который распределяются финансовые потоки, исчезнет. При этом ничто не сможет помешать ЦБ самому вести срочные счета вкладчиков и начислять проценты.

Как отмечают исследователи из NBER и Резервного банка Филадельфии, если ЦБ получат возможность фискального субсидирования депозитов, то конкуренция на банковском рынке резко снизится и регуляторы могут стать депозитными монополистами. Последствия при этом для коммерческих банков окажутся фатальными.

Есть и другая, весьма любопытная, сторона этого вопроса. Государство, которое сможет осуществить подобный переход первым, получит огромное преимущество за счет экспертизы и более эффективно работающей финансовой системы. Как предполагает Bloomberg, если такая денежная единица будет введена в Китае, то это может подорвать позиции доллара как мировой резервной валюты и полностью изменить всю финансовую архитектуру мира.

АОл

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