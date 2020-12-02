Токаев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе
2 декабря 2020, 17:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль посредничества российского лидера Владимира Путина в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Об этом Токаев заявил во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Токаев отметил, что соглашение, достигнутое при самом активном участии России, «является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации». Он также выразил надежду, что это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе.
Ранее сообщалось, что Путин и Токаев обсудили возможность совместного производства вакцины от коронавируса.
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