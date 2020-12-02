Правительство утвердило выплаты борющимся с коронавирусом студентам-медикам
2 декабря 2020, 16:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Студенты медколледжей и вузов получат дополнительные выплаты за прохождение практики в условиях пандемии. Соответствующее решение было принято правительством РФ.
Согласно документу, правительство распорядилось установить специальные социальные выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в ноябре-декабре.
Для обучающихся по программам высшего медицинского образования эта выплата составит 10 тысяч рублей в месяц, студенты медицинских колледжей смогут получить выплату в размере 7 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено новых 25 345 случаев коронавируса COVID-19.
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