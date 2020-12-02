Правительство утвердило выплаты борющимся с коронавирусом студентам-медикам

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2 декабря 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Студенты-медики. Фото: сайт Минздрава Республики Адыгея

Студенты медколледжей и вузов получат дополнительные выплаты за прохождение практики в условиях пандемии. Соответствующее решение было принято правительством РФ.

Согласно документу, правительство распорядилось установить специальные социальные выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в ноябре-декабре.

Для обучающихся по программам высшего медицинского образования эта выплата составит 10 тысяч рублей в месяц, студенты медицинских колледжей смогут получить выплату в размере 7 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено новых 25 345 случаев коронавируса COVID-19.