Оперштаб: в России за сутки выявлено новых 25 345 случаев коронавируса COVID-19
2 декабря 2020, 11:45[ «Аргументы Недели» ]
В России за последние сутки, по данным оперштаба на 2 декабря, выявлено 25 345 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые заболевшие появились в 85 регионах РФ.
В Москве за 24 часа коронавирус подтвердили еще 5191 человеку. В Санкт-Петербурге - 3 684 новых случая, в Подмосковье - 1 148. Более 45- - прирост заболевших ковидом в Карелии и в Нижегородской области. В Нижегородской области - 473 новых случая. В Карелии - 451.
В России за весь период пандемии выявлен 2 347 401 случай коронавируса.
За сутки в России скончались 589 человек, у которых был выявлен COVID-19. Всего умерли 41 053 пациента с ковидом. Вылечились и выписаны за последние сутки - 26 882 пациента. Всего - 1 млн 830 349 человек за все время пандемии.
Сегодня глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил о заражении коронавирусной инфекцией нового типа.
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