Интеллигент - значит очкарик или оппозиционер?

Аргументы Недели → Общество 13+

2 декабря 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Моды на оппозиционность по отношению к власти не было в таких масштабах среди русской интеллигенции ещё в XIX веке, а в советское время эта мода достигла своего апогея. Если ты интеллигент, то непременно должен быть оппозиционером. Почему – никто не знает. Должен! Наша интеллигенция в большинстве своём останавливается на среднем понимании свободы. Первое, базовое понимание – это свобода передвижения. Следующий уровень – свобода слова, печати, собраний. А высший уровень – свобода духа. Самое интересное, что в умах возникает и обратная «закономерность»: если ты оппозиционер – значит, ты интеллигент.



Интеллигенция дорвалась до власти в 1917-м, совершив Февральскую революцию

и создав Временное правительство. Но Ленин, сам будучи интеллигентом, называл интеллигенцию гнилой, экскрементами нации и так далее.



Многократно замечено: наша интеллигенция всегда стремится быть за народ, но – без народа. Интеллигенция, которая призывает стрелять в свой народ, как в 1991-1993 – не интеллигенция. Ксения Собчак, называющая свой народ быдлом, может позволить себе только быдло. Пушкин, несмотря на энное количество поколений Рюриковичей-предков, себе такого не позволял.



В царской России интеллигент мог никак не соприкасаться с властью, а в СССР всегда приходилось учитывать её, если не лизать ей все точки. У Куприна в «Поединке» ефрейтор учит солдат, что внутренние враги – это «жид», поляк и студент. Сегодня приблизительно так же. «Жид» и поляк сменились другими врагами, а враг-студент как символ интеллигенции – остался. Однако сегодня народ на интеллигенцию не натравишь. Из-за нынешних сложностей, в том числе из-за ситуации с ковидом, народ понимает, что его тяжёлое положение – не от интеллигенции. Видит, в каких условиях работают врачи, каково учителям на дистанционке. И если ещё недавно власть намекала интеллигенции, что напустит на неё народ в случае чего, то сегодня интеллигенция может отправить власти ответное послание. Как говорится, ещё посмотрим.



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