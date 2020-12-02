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Хуснуллин не отказывается от идеи продлить льготную ипотеку

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Хуснуллин не отказывается от идеи продлить льготную ипотеку
Марат Хуснуллин. Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых будет приниматься в июле 2021 года.

По его словам, решение будет зависеть от того, «какая будет экономическая ситуация, какие будут доходы, поступления в бюджет».

Вице-премьер также добавил, что к повышению цен на новостройки привела не программа льготной ипотеки, а удорожание строительства из-за перехода на счета эскроу, дефицит трудовых мигрантов и валютные колебания. Он отметил, что если на рынке будет больше предложения, то и цена перестанет расти.

Ранее сообщалось, что россияне досрочно погасили ипотечные кредиты более чем на 500 млрд рублей.

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