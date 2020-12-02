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Депутат Госдумы Бессараб призвала регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днем

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Бессараб призвала регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днем
новогодний стол, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в среду, что регионам не следует торопиться с принятием решения по объявлению 31 декабря выходным днем.

Бессараб уточнила, что обоснованно, когда тот или иной регион принимает решение о выходном в религиозный праздник, если большую часть населения представляет та или иная конфессия. С федеральными праздниками ситуация обстоит иначе. "На мой взгляд, регионам не стоит торопиться с таким объявлением", – заметила депутат в разговоре с RT.

Напомним, ранее власти Белгородской области объявили 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе.

ЕТ

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