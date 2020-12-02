Хабаровчанина, бросившего сыновей в Шереметьево, освободят через 12 дней

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2 декабря 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Суд приговорил Виктора Гаврилова - жителя Хабаровского края, бросившего двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, к году и трем месяцам колонии. Однако уже через 12 дней осужденный выйдет на свободу – с учетом срока содержания под стражей.

- С учетом содержания под стражей он отбудет наказание через 12 дней, - сказал представитель прокуратуры.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в конце января 2020 года сотрудники Шереметьево обнаружили в терминале двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Работники аэропорта накормили детей, а после этого передали полиции. Дети прилетели вместе с отцом из Хабаровска рейсом «России». Затем их отец улетел в другой город, а мальчиков бросил. Он оставил им только записку, в которой ссылался на то, что заботиться о них не может, а также свидетельства о рождении и копию своего паспорта