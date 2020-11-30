Бросивший в Шереметьево детей хабаровчанин получил год и три месяца колонии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 ноября 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Житель Хабаровского края, который бросил в конце января 2020-го двух сыновей в аэропорту Шереметьево в Москве, получил один год и три месяца колонии общего режима.

Теперь виновник просит у детей прощения.

- Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей Влада и Ванечки. Простите меня, пожалуйста! Я вас очень люблю, вы единственное, что есть в моей жизни. Её смысл. Я проявил слабость. Испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня, - говорит хабаровчанин.

Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном оставлении детей в опасности.

Напомним, что сотрудники Шереметьево обнаружили в терминале ддвух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Работники аэропорта накормили детей, а после этого передали полиции. Дети прилетели вместе с отцом из Хабаровска рейсом «России». Затем их отец улетел в другой город, а мальчиков бросил. Он оставил им только записку, в которой ссылался на то, что заботиться о них не может, а также свидетельства о рождении и копию своего паспорта.