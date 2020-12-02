Оперштаб: от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в России за сутки умерли 589 человек
2 декабря 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]
Оперштаб привел новую статистику по смертности от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в России. За сутки, по данным на утро 2 декабря, скончались 589 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Сегодня - антирекорд по смертности за сутки. 1 декабря зафиксировали 569 смертей от COVID-19.
В Санкт-Петербурге за последние 24 часа скончались 82 пациента с ковидом, 75 — в Москве, 32 — в Московской области, 26 — в Ростовской области, 20 — в Красноярском крае, 17 — в Иркутской области. Всего за период в России умерли 41 053 пациента с ковидом.
В России за последние сутки, по данным оперштаба на 2 декабря, выявлено 25 345 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на тысячу меньше, чем днем ранее. Новые заболевшие появились в 85 регионах РФ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.