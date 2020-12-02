ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Оперштаб: от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в России за сутки умерли 589 человек

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб: от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в России за сутки умерли 589 человек

Оперштаб привел новую статистику по смертности от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в России. За сутки, по данным на утро 2 декабря, скончались 589 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Сегодня - антирекорд по смертности за сутки. 1 декабря зафиксировали 569 смертей от COVID-19.

В Санкт-Петербурге за последние 24 часа скончались 82 пациента с ковидом, 75 — в Москве, 32 — в Московской области, 26 — в Ростовской области, 20 — в Красноярском крае, 17 — в Иркутской области.  Всего за период в России умерли 41 053 пациента с ковидом.

В России за последние сутки, по данным оперштаба на 2 декабря, выявлено 25 345 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на тысячу меньше, чем днем ранее. Новые заболевшие появились в 85 регионах РФ.

ИЧ

В мире

Военкор Коц: по данным разведки ДНР, армия Украины завершит подготовку к наступлению в Донбассе к началу февраля

Стало известно, когда завершится подготовка армии Украины к нападению на ДНР и ЛНР

Согласно сведениям разведки ДНР, подготовка украинской армии к наступлению на республики Донбасса закончится к началу февраля следующего года. Об этом написал российский военный корреспондент Александр Коц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью