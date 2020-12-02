Оперштаб: от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в России за сутки умерли 589 человек

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2 декабря 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб привел новую статистику по смертности от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в России. За сутки, по данным на утро 2 декабря, скончались 589 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Сегодня - антирекорд по смертности за сутки. 1 декабря зафиксировали 569 смертей от COVID-19.

В Санкт-Петербурге за последние 24 часа скончались 82 пациента с ковидом, 75 — в Москве, 32 — в Московской области, 26 — в Ростовской области, 20 — в Красноярском крае, 17 — в Иркутской области. Всего за период в России умерли 41 053 пациента с ковидом.

В России за последние сутки, по данным оперштаба на 2 декабря, выявлено 25 345 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на тысячу меньше, чем днем ранее. Новые заболевшие появились в 85 регионах РФ.