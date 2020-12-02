Глава Минздрава Мурашко представит вакцину от коронавируса «Спутник V» на заседании ООН

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2 декабря 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Mikhail Pletsky, globallookpress.com

В среду, 2 декабря, пройдет презентация российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Подробное представление вакцины против коронавируса нового типа, зарегистрированной первой в мире, пройдет в рамках онлайн заседания Организации Объединенных Наций (ООН).

Детальную информацию о вакцине «Спутник V» раскроет министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Также в мероприятии примут участие постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь постоянного представительства РФ в ООН Федор Стржижовский уточнил, что представление вакцины состоится на полях специальной сессии Генассамблеи ООН.

Вакцину для профилактики COVID-19 разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

«Спутником V» привилась одна из дочерей Владимира Путина.

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 2 322 056 случаев заболевания коронавирусом нового типа.