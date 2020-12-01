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Ura.ru : Отец главы Минздрава госпитализирован с коронавирусом

, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ura.ru : Отец главы Минздрава госпитализирован с коронавирусом
Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В ГКБ №40 Екатеринбурга доставлен отец главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. У него диагностирован коронавирус. О состоянии Альберта Михайловича пока не сообщается.

В Свердловской области COVID-19 заразились 46 693, выздоровели 38 914, скончались 1 037 пациентов.

Семья Мурашко живёт в Екатеринбурге. 82-летний отец министра посвятил жизнь работе на Свердловском турбомоторном заводе.

Мурашко ранее заявил о готовности регионов к приему вакцин против коронавируса.

НС

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