Несколько станций столичного метро будут закрыты с 12 декабря
1 декабря 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]
Несколько станций БКЛ и Солнцевской линии столичного метрополитена будут закрыты в период с 12 по 22 декабря. Это связано с тем, что планируется ввод нового участка. Для пассажиров запустят бесплатный автобус.
Готовятся к открытию сразу несколько новых станций Большой кольцевой линии. С 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" - "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом, на участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет.
В этот же период следующие от "Рассказовки" в центр поезда Солнцевской линии после "Парка Победы" доедут до "Делового центра", который станет конечной станцией.
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