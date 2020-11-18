Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

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18 ноября 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За прошедшие 10 лет в Москве на 65% выполнена программа удвоения протяженности московского метро, рассчитанная до 2025 года, и более чем на 1000 км выросла сеть московских дорог, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Стройкомплекс продолжает активное развитие транспортного каркаса столицы. Только с начала этого года мы построили 15,6 км линий и шесть новых станций метро. До конца года планируем ввести еще три станции», – сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, опережающими темпами реализуется ключевой проект развития московской подземки – Большая кольцевая линия метро (БКЛ), которую планируется полностью «замкнуть» уже к 2023 году.

«Начиная с 2011 года в Москве ежегодно вводится в строй не менее 100 км новых дорог. Только с начала 2020 года обеспечен ввод 103 км дорог, возведено 23 транспортных сооружения и 17 пешеходных переходов», – сказал Бочкарёв.

По словам руководителя Стройкомплекса, среди главных задач развития транспортной системы столицы, поставленных мэром Сергеем Собяниным – интеграция всех видов транспортных сетей в единую систему и решение накопившихся в предыдущие десятилетия проблем в этой сфере в различных точках города.

«С 2011 года модернизацию получили 15 вылетных магистралей города – важнейших дорожных артерий, и 17 клеверных развязок МКАД, которые поехали быстрее за счет организации движения по направленным съездам. Сейчас для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72%», – подчеркнул заммэра.

Северо-Западная хорда полностью открыта для автомобилистов, на Северо-Восточной хорде открыто движение по шести участкам, Южной рокаде — по 3 участкам, Юго-Восточная хорда находится в процессе строительства.

«Мы приступили к строительству последнего участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе. По итогам рассмотрения всех возможных вариантов было принято решение проложить трассу в полосе отвода железнодорожных путей Московского центрального кольца. Земельные участки, на которых проходит строительство, не входят в границы особо охраняемой природной территории Национального парка», – пояснил заместитель мэра.

Он уточнил, что строительство СВХ началось только после получения всей разрешительной документации.

Ввод последнего участка СВХ позволит объединить уже построенные части магистрали на севере и востоке столицы и запустить полноценное скоростное бессветофорное движение автомобилей через три округа Москвы.

Новый участок Северо-Восточной хорды сформирует связь между Ярославским и Открытым шоссе, перераспределит автомобильные потоки на северо-востоке Москвы, снимет часть нагрузки с вылетных магистралей – Ярославского шоссе, Дмитровского шоссе, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов.

Затраты времени на дорогу для жителей между северными и восточными районами Москвы сократятся более чем на 40 минут. Кроме того, хорда позволит связать федеральную трассу Москва – Санкт-Петербург и перспективную трассу Москва – Нижний Новгород – Казань, а также создать дополнительные выезды на них.

Северо-Восточная хорда имеет не только важнейшее транспортное, но и огромное экологическое значение. Протяженность перегруженных участков магистралей сократится на 71 км, общегородской пробег – на 40 тыс. машин в час, что положительно скажется на экологической ситуации в прилегающих районах – количество вредных выбросов сократиться не мене чем на 10% от общегородского значения.

Как сообщил Андрей Бочкарёв, в рамках благоустройства территории вдоль трассы Северо-Восточной хорды будет высажено 1850 деревьев и 9980 кустарников, в том числе в виде двухрядной живой изгороди.

Дополнительно для защиты фауны на участке СВХ, прилегающей к «Лосиному острову», будут построены свето- и шумозащитные экраны высотой шесть метров и дополнительные защитные сооружения, чтобы избежать столкновения животных и водителей.

Также запланировано строительство пешеходного перехода, с помощью которого парки на северо-востоке города будут объединены в «Суперпарк Яуза».