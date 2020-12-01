СК опроверг сообщения о проверке высказываний Навального

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1 декабря 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: vk.com/navalny

Следственный комитет РФ опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы" на наличие призыва к экстремизму. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Подчеркивается, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, которые находятся в производстве ведомства, сообщает kp.ru. Надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные, которые часто намеренно распространяют ложную информацию для привлечения внимания к "отдельным персонам", говорится в заявлении.

Ранее появились сведения, что СК начал проводить проверку высказываний Навального, сделанных в прямом эфире программы "Разворот". Якобы следователи посчитали, что политик призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. В связи с этим начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)