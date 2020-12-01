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Роспотребнадзор научит правильно провести новогодние праздники

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Роспотребнадзор научит правильно провести новогодние праздники
Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных правил по профилактике коронавируса при проведении новогодних праздников в условиях пандемии.

Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, основная часть заболевших - это работающие люди, ведомство подготовило проект санитарных правил, и в ближайшее время методические рекомендации будут обнародованы.

Попова также призвала не забывать, что во время новогодних поездок вырастает риск заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора уточнили правила сдачи теста на коронавирус.

ДВа

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