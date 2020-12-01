Депутат МГД Титов: Завод по производству вакцины от COVID-19 в Зеленограде создаст около 400 рабочих мест

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1 декабря 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около 400 рабочих мест появится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» благодаря новому заводу «Р-Фарм» для производства вакцины от COVID-19. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы от Зеленоградского АО Андрей Титов.

«Новая площадка завода «Р-Фарм» занимает площадь около 20 тыс кв. м и позволит создать дополнительно около 400 новых рабочих мест. В короткие сроки возведен каркас здания, подведены коммуникации, построена газовая котельная и охлаждающие системы. Планируется, что уже в январе производство будет запущено. Комплекс «Р-Фарм» станет одной из основных площадок по производству российской вакцины против коронавируса. Запуск в массовое производство новой вакцины - это задача государственной важности, и мы гордимся тем, что эта задача решается у нас в Зеленограде», - сказал Андрей Титов.

Он подчеркнул, что от того, как скоро появится возможность привиться от вируса, обеспечить безопасность для работников бюджетной сферы, людей старшего поколения, а следом - и для всех остальных, зависит, как быстро мы вернемся к нормальному ритму жизни.

«Содействовать этому необходимо на всех уровнях, и как депутат МГД я продолжаю поддерживать политику вложений в перспективные площадки для новых производств, поддержку таких форматов, как особая экономическая зона», - отметил Андрей Титов.

Депутат добавил, что в Зеленограде, на территории ОЭЗ, удалось создать инфраструктуру для оперативного запуска новых предприятий.

«В короткие сроки на созданной базе разворачивается новое производство стратегического для всей России продукта - вакцины «Спутник V». Кластерный принцип, компактное размещение инновационных производств - это ключевые факторы в текущей ситуации. Благодаря созданию особой экономической зоны в столице есть как технические возможности подключения для площадки любой конфигурации, так и человеческий ресурс - кадры высокой квалификации, работники, которые могут выполнить задачи такой важности», - заключил парламентарий.