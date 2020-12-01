Собянин увеличил число флагманских центров «Мои документы»

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1 декабря 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение об открытии флагманского центра «Мои документы» с ЗАГСом на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Планируемый к открытию флагманский центр «Мои документы» Восточного административного округа включен в перечень многофункциональных центров, предоставляющих услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новый «флагман» площадью порядка 2,5 тыс. кв. м будет открыт на четвертом этаже ТРЦ «Щелковский» - в том же здании, где ранее начал свою работу обновленный Щелковский автовокзал (Щелковское шоссе, д. 75)», - говорится в тексте.

Отмечается, что в центре будет работать 84 окна приема, а также дополнительные сервисы: медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе».

«Благодаря наличию криптобиокабин сотрудники МФЦ смогут принимать документы на оформление заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации. Ожидается, что большой популярностью будет пользоваться и услуга регистрации транспортных средств, так как вблизи расположены восемь автосалонов», - уточняется в материале.

По сообщению пресс-службы, флагманский центр «Мои документы» ВАО в ТРЦ «Щелковский» станет четвертым по счету в столице - после офисов в ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТЦ «Спектр») и ЮАО (ТРЦ Columbus).