Метеоролог рассказал, что декабрь будет холоднее, чем в прошлом году
1 декабря 2020, 14:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
В первый день зимы в Москве пошёл снег. Так, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что эта зима будет холоднее, чем в прошлом году, но все же теплее климатической нормы.
«В декабре будет холоднее, чем в прошлом декабре, да и вообще зима будет холоднее предыдущей, но все же будет теплее, чем средние многолетние показатели. Снег уже выпадал и лежал несколько дней, это произошло в средние многолетние сроки, но затем оттепель свела на «нет» все усилия зимы», - пояснил метеоролог.
Также он уточнил, что «мокроснежье», которое наблюдается на сегодняшний день, окажется непродолжительным.
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