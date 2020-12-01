Метеоролог рассказал, что декабрь будет холоднее, чем в прошлом году

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

В первый день зимы в Москве пошёл снег. Так, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что эта зима будет холоднее, чем в прошлом году, но все же теплее климатической нормы.

«В декабре будет холоднее, чем в прошлом декабре, да и вообще зима будет холоднее предыдущей, но все же будет теплее, чем средние многолетние показатели. Снег уже выпадал и лежал несколько дней, это произошло в средние многолетние сроки, но затем оттепель свела на «нет» все усилия зимы», - пояснил метеоролог.

Также он уточнил, что «мокроснежье», которое наблюдается на сегодняшний день, окажется непродолжительным.