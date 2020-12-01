Депутат МГД Головченко: Малый и средний бизнес в Москве получит масштабную поддержку в 2021 году

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что проект бюджета Москвы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые были приняты весной 2020 года на волне кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Городской бюджет сможет компенсировать дефицит во многом благодаря налогам, которые платят бизнесмены. Мы должны понимать: помощь бизнесу - это не благотворительные выплаты в сложной ситуации, это инвестиция, которая потом вернется. В проект бюджета на 2021 год предусмотрена финансовая поддержка субъектов МСП в объеме 7,8 млрд руб. Этими деньгами также смогут воспользоваться организации, которые осуществляют инвестиционную деятельность, деятельность в сферах промышленности и экспорта, оказывают содействие развитию предпринимательской, экспортной и промышленной деятельности. Субсидии на поддержку МСП составят 3,6 млрд руб.», - сказал Валерий Головченко.

Депутат добавил, что 33 млн руб. выделено на субсидии, которые окажут поддержку МСП в целях реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». Есть и другой проект - «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», на него выделено 125 млн руб.

«На мой взгляд, одна из основных задач - сделать так, чтобы бизнес смог сам обеспечивать себя. Старая мудрость: лучшее - дать человеку удочку и научить ловить рыбу. Поэтому Москва окажет содействие в подготовке кадров для МСП и промышленности - на это выделено 1,6 млрд руб. Другая важная статья расходов - это обучение работников, занятых в сферах малого и среднего предпринимательства и промышленности, а также тех, кто хочет начать бизнес. На это потратят 4 млн руб.», - отметил Валерий Головченко.

Кроме того, Валерий Головченко сообщил, что в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» запланированы мероприятия, направленные на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности москвичей - на это выделят 76 млн руб.

«На программу «Москва - город для бизнеса и инвестиций» выделяется 32 млрд руб. На формирование благоприятной деловой среды - 10,2 млрд. Также планируется потратить 83,5 млрд руб. на программу «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», - заключил Валерий Головченко.