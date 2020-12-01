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Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в грядущие выходные

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в грядущие выходные
снег в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В грядущие выходные в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Согласно последней информации метеорологов, данный показатель превысит отметку 765 миллиметров ртутного столба.

Синоптики уточнили, что в выходные в столичном регионе погоду будет определять мощный антициклон. Центр будет располагаться над Средней Волгой, но его влияние будет распространяться и на Москву, где атмосферное давление превысит значение 765 миллиметров ртутного столба и станет рекордно высоким.

По словам метеорологов, рекорд по давлению для 5 декабря принадлежит 2001 году – тогда оно достигло 764,3 миллиметра ртутного столба, а 6 декабря – в 2002 году, когда показатель достиг 766,9 миллиметра ртутного столба.

ЕТ

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