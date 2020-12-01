Синоптик Тишковец заявил, что в первый день зимы москвичей ожидают снег и гололедица
1 декабря 2020, 08:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в рамках разговора с журналистами во вторник рассказал, какие погодные условия ожидают москвичей и гостей города в первый день зимы.
Тишковец сообщил, что сегодня в столице ожидаются облачность, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в дневное время будет колебаться около нуля градусов. Уточняется, что погоду в Москве во вторник, 1 декабря, будет определять холодный фронт.
По словам синоптика, атмосферное давление сегодня повысится и составит 760 миллиметров ртутного столба.
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