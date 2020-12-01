Синоптик Тишковец заявил, что в первый день зимы москвичей ожидают снег и гололедица

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в рамках разговора с журналистами во вторник рассказал, какие погодные условия ожидают москвичей и гостей города в первый день зимы.

Тишковец сообщил, что сегодня в столице ожидаются облачность, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в дневное время будет колебаться около нуля градусов. Уточняется, что погоду в Москве во вторник, 1 декабря, будет определять холодный фронт.

По словам синоптика, атмосферное давление сегодня повысится и составит 760 миллиметров ртутного столба.